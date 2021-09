Verdachte van moord op Nijmeegse Tim (37) zeker 90 dagen langer vast: onderzoek ‘verplaatst’

Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij, eind vorige maand in de Nijmeegse wijk Neerbosch-West, is inmiddels afgerond. Toch blijft nog onduidelijk wat er exact gebeurd is. ,,We kunnen nog niets zeggen over toedracht of motief”, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) weten.