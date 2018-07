Verdachten drugslab familie van Sieneke, zangeres ontdaan

NIJMEGEN - De verdachten die maandag bij het oprollen van een drugslab in Nijmegen zijn opgepakt, stammen uit een bekende Nijmeegse familie. Het gaat om de opa, oom en broer van de bekende zangeres Sieneke, die Nederland in 2010 vertegenwoordigde bij het Eurovisiesongfestival. De zangeres laat weten 'erg geschrokken' te zijn.

Drugslab

De politie ontdekte maandagochtend een drugslab bij een truckbedrijf in Nijmegen. Politie en brandweer kwamen in actie toen bij de truckhandel op industrieterrein Westkanaaldijk brand was uitgebroken.



In een loods aan de Binderskampweg troffen agenten een laboratorium aan waar synthetische drugs zoals amfetamine en xtc of MDMA worden gemaakt. Ook is op het terrein een hennepkwekerij gevonden. Omdat de chemische stoffen gevaar konden opleveren werd een groot deel van het bedrijventerrein afgesloten.



De drie Nijmegenaren van 71, 47 en 24 die op het terrein van de truckhandel werden aangehouden zaten dinsdag nog vast.

Geschrokken

Binnen de familie is het nieuws in geslagen als een bom. Haar manager laat weten dat de zangeres ontdaan is: ,,Ze is erg geschrokken van alles wat er zich op dit moment afspeelt binnen haar familie. Door de grote onduidelijkheid die er is, is het geven van een uitgebreide reactie niet mogelijk. Sieneke richt zich volledig en vol trots op haar gezin én zangcarrière."

Volledig scherm Sieneke Peeters. © Bert Beelen

De Nijmeegse vertegenwoordigde in 2010 Nederland tijdens het Eurosongfestival in Oslo. Het lukte haar niet om de finale te bereiken. Met het door Vader Abraham (Pierre Kartner) geschreven lied 'Ik ben verliefd (Sha-la-lie)' reikte ze niet verder dan de halve finale.

Sieneke staat aankomende zondag geprogrammeerd op Plein'44 tijdens het Nimweegs Artiestenfestival. Volgens haar manager gaat dat optreden gewoon door.

De familie van Sieneke kwam vaker negatief in het nieuws. Haar opa zat ooit een jarenlange gevangenisstraf uit wegens moord. Haar vader kreeg in 2013 ruzie in een bar van Barbie, waar Sieneke haar vrijgezellenfeest vierde.