Verdachten wapenhandel blijven vast: 'Pa is alles voor mij, hij is erg ziek'

De vier mannen uit Nijmegen, Malden en Beuningen zitten sinds februari vast. Hun rechtszaak wordt in september inhoudelijk behandeld. Tijdens de voorlopige rechtszitting vroegen de drie van hen of ze hun strafproces thuis in vrijheid mogen afwachten.



Ze droegen persoonlijke redenen aan. De 49-jarige Nijmegenaar zei nodig te zijn voor het verzorgen van zijn bedlegerige vader. Hij vreest hem niet meer te kunnen zien. ,,Moeder is 70. Die kan dat niet meer. Morgen zijn ze 50 jaar getrouwd. Mag ik daar alstublieft bij zijn? Pa is alles voor mij. Hij is erg ziek.’’