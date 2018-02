Vergrijzing slaat toe bij Breng; nieuwe buschauffeurs gezocht

Zo is er zaterdag in Arnhem een bijeenkomst voor mensen die buschauffeur willen worden. Drie uitzendbureaus zijn hierbij betrokken. ,,Iedere geschikte kandidaat is er één. De arbeidsmarkt is krap, alle werkgevers zijn op zoek, er wordt getrokken aan jonge mensen’’, aldus de woordvoerder.



Hoeveel nieuwe buschauffeurs er nodig zijn op termijn, kan hij niet zeggen. ,,Voor een geschikte kandidaat is altijd plek.’’ Hermes biedt nieuwkomers een contract van minimaal 24 uur, met uitzicht op een vaste baan.



Belangstelling voor het beroep van buschauffeur is er zeker. De woordvoerder: ,,Op een banenmarkt in Arnhem, een paar weken geleden, zijn negen kandidaten naar voren gekomen met wie we verder gaan.’’