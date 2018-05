Vérian bijna failliet, huishoudelijke hulp mogelijk naar ander zorgbedrijf

Aswin (33) gaat voor het laatst langs de deuren met De Telefoon­gids

16:38 WIJCHEN - Of 'ie het gaat missen? Ja en nee. Het bezorgen van de gedrukte Telefoongids was jarenlang 'een mooie bijverdienste' voor koerier Aswin van Berkom (33) uit Wijchen. Aan de andere kant: 'er is toch al jaren geen mens meer die dat ding gebruikt'.