Verkeerschaos in Nijmegen door falende stoplichten, mist en werkzaamheden

Met een radeloze vader op zoek naar zijn 'verloren kinderen van het kalifaat'

6:59 NIJMEGEN - Vader Houssein spreekt voor het eerst in vijf jaar zijn geradicaliseerde dochter in Syrië in de documentaire 'De verloren kinderen van het kalifaat'. Hij bezoekt ook de plek waar zijn zoon van 15 sneuvelde bij een bombardement toen hij een wapendepot aan het bewaken was.