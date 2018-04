Verkeersleider spot ree die Waal probeert over te steken

Nijmeegse leerlingen in de frisse lucht op Buitenlesdag

17:35 NIJMEGEN - Vijftien Nijmeegse basisscholen hebben vandaag meegedaan aan de Nationale Buitenlesdag, die voor de derde keer gehouden werd. In totaal joegen 2.300 basisscholen hun leerlingen naar buiten. Om te gymmen, beestjes te zoeken, bomen op te meten of te dichten over de ontluikende lente. Want ook zo kun je leren over taal, rekenen en biologie.