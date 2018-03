Verkeerslichten singels Nijmegen werken weer na kapot trekken kabels

Hier bestelt Nijmegen 1.000 pizza's per dag

9:50 New York Pizza opent zijn vierde vestiging in Nijmegen en is al bezig met nummer vijf. Het aantal pizza's dat Nijmegenaren hier bestellen, stijgt dan tot over de 1.000 per dag. En zij zijn lang niet de enige in de stad: de pizzabakkers buitelen in Nijmegen over elkaar heen. Pizzaoorlog? ,,We houden elkaar in de gaten.’’