Verkoop van houtkachels explodeert: ‘Je kunt mensen niet verbieden om hout te stoken’

KLEEF/WIJCHEN - De vraag naar houtkachels is aan het exploderen. In de regio Kleef zijn twee keer zoveel houtkachels verkocht als vorig jaar, zegt Josef Gietemann van de firma Feuermöbel Gietemann uit Kleef in de Neue Rhein Zeitung. Ook aan deze kant van de grens worden meer kachels verkocht.

Patrick van der Wielen van houtkachels.com uit Wijchen noteert een omzetstijging van 40 procent, maar die zette al in tijdens de coronatijd. De reden voor het verschil is, zo vermoedt Van der Wielen, dat de Duitsers banger gemaakt worden dan de Nederlanders, die bovendien nog 'Groningen’ in het achterhoofd hebben. Duitsland kan nergens op terugvallen en waarschuwde recent nog maar voor twee maanden gas in voorraad te hebben. Er is zelfs al sprake van een rantsoenering komende winter.

Gietemann merkt in zijn winkel dat veel mensen daarom een warmtebron (kachel) willen hebben naast de bestaande cv-ketels. Mensen die er al een besteld hebben, krijgen 'm nog, maar klanten die zich nu melden lopen kans dat het dit jaar niet meer lukt. De fabrikanten kunnen de vraag niet aan.

Brandhout

Ook de vraag naar (meer dan 100 procent) en de prijs van het brandhout gestegen en wel tot boven de 110 euro de kuub. Twee jaar geleden lag de prijs nog rond de 70 euro per kubieke meter open haardhout.

Patrick van der Wielen uit Wijchen verkoopt ook meer houtkachels, net als zijn Groesbeekse collega Vincent Tüss, maar niet zoveel als Gietemann in Kleef. ,,We verkopen nu 40 procent meer kachels dan in 2019. Maar de verkoop van kachels nam tijdens de corona al toe.” Tüss ziet ook een lichte stijging in de vraag naar duurdere pelletkachels (3000 tot 4000 euro).

Quote Wat wel kan, is dat lokaal een verbod wordt opgelegd als sprake is van overlast. Patrick van der Wielen

,,Ik maak me wel een beetje zorgen”, zegt Van der Wielen. ,,Je ziet dat door de grote vraag veel mensen hun oude kachel uit de schuur halen en die op Marktplaats zetten. Die zijn nu te verkopen. Maar bij een kachel gaat het om vier dingen: de kachel zelf, de schoorsteen, het hout dat je gebruikt (droog genoeg, red.) en hoe je stookt. Je moet het vuur van bovenaf aansteken, de zogenoemde Zwitserse methode. Dan krijg je veel minder uitstoot van fijnstof. Dat mag 40 milligram per kubieke meter lucht (rook, red.) zijn. Ik heb kachels die 4 milligram uitstoten, maar dan moet wel alles kloppen.”

,,Ik had hier een stelletje uit Nijmegen in de winkel, kleren onder de verf, die een huis aan het opknappen waren en een houtkachel wilden. Maar er zit nog een gemetseld stookkanaal in hun huis. Daar moet toch echt een stalen mantel in en die kost zo 1500 euro. Dan moet je nog even doorsparen natuurlijk. Ik wijs mijn klanten daar op. Je hebt toch een stukje zorgplicht.”

Europees beleid

Of hout stoken nog lang mag? Volgens Van der Wielen wel. ,,Da's Europees beleid. Je kunt mensen niet verbieden om hout te stoken. Wat wel kan, is dat lokaal een verbod wordt opgelegd als sprake is van overlast. Maar met een goede kachel kun je dat voorkomen.” In Duitsland staat in elf miljoen huizen een houtkachel. In Nederland in een tot anderhalf miljoen huishoudens. Houtstook zou verantwoordelijk zijn voor 23 procent van het fijnstof. Sinds 2021, want toen ging het RIVM een andere berekening hanteren. Tot 2021 was het 10 procent.