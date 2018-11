Verlaten huurbusje vol hennepspullen leidt naar man (37) uit Nijmegen

Nijmegen en Wageningen scoren top in lijstje universi­tei­ten

8:06 NIJMEGEN/WAGENINGEN - De twee Gelderse universiteiten in Nijmegen en Wageningen laten andere academische instellingen achter zich op de ranglijst Keuzegids Universiteiten. Wageningen Universiteit is zelfs de beste van Nederland. De Radboud Universiteit Nijmegen is de beste ‘brede klassieke universiteit’.