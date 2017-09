Vermist meisje (15) in Nijmegen gevonden

Het meisje was vermist sinds maandag aan het begin van de avond. ,,Het was voor ons een urgente vermissing'', vertelt een politiewoordvoerder. ,,Er is gezocht met honden in de omgeving en er zijn technische hulpmiddelen ingezet, wat in gewoon Nederlands betekent dat we hebben geprobeerd haar telefoon uit te peilen.'' Uiteindelijk is het meisje dinsdag in Nijmegen gevonden. De politie kijkt waar het meisje tijdens haar vermissing is geweest en wat er precies is gebeurd. Daar zou een persoon bij betrokken zijn, maar dat is geen verdachte, zegt de woordvoerder.