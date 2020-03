,,Om twaalf uur zouden we officieel open gaan, maar om tien uur konden de eerste klanten al naar binnen. De eersten stonden overigens al om half acht voor de deur,” zegt Huub Henskens, de filiaalmanager.



Hij had zich de heropening van ‘zijn’ verbouwde en uitgebreide supermarkt ook anders voorgesteld. ,,Drie weken geleden hadden we nog een groots feest ingepland, maar in die drie weken is er heel veel veranderd. Het zij zo. Jammer voor de klant, het personeel, voor mezelf, het bedrijf. Maar we zijn blij met het resultaat.”