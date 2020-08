Verpleeghuizen willen niet meer volledig op slot

,,Een afdeling zal mogelijk tijdelijk dicht moeten, maar een hele locatie op slot doe ik niet meer”, zegt Rita Arts, bestuurder van De Waalboog in Nijmegen. ,,Daar hebben onze bewoners, maar ook de familie en naasten, echt onder geleden. Dat is een les geweest.”

Angela Jansen van de ZZG Zorggroep is het daarmee eens. ,,Hele verpleeghuizen sluiten, dat wil niemand meer. Het moet veel meer maatwerk worden.” Onder de ZZG Zorggroep vallen tientallen locaties in Groesbeek, Wijchen en Nijmegen.

Beter voorbereid

Een tweede coronagolf zal beter op te vangen zijn, denken de bestuurders. Ze zijn nu beter voorbereid, hebben gezorgd voor een voorraad beschermingsmiddelen, er wordt vaker getest en er zijn protocollen. Wel zijn ze bezorgd dat een tweede golf zich mogelijk sneller aandient dan gedacht. ,,Naar wat ik nu hoor en lees kan dat al in september zijn”, zegt Arts. ,,Ik hoop het niet, want dat is voor ons personeel nog een vakantieperiode; niet iedereen kan bij ons weg in de zomer. Bovendien willen wij een nieuwe corona-afdeling inrichten op een andere locatie, dat is in september nog niet klaar. Als het eerder komt, zullen we alsnog moeten improviseren.”

Alert

Er is op dit moment weinig aan de hand in de verpleeghuizen in de regio. De locaties van de ZZG Zorggroep, de Waalboog en ook bijvoorbeeld het Gasthuis St. Jan De Deo in Millingen zijn al geruime tijd corona-vrij. ,,We blijven alert”, zegt Jansen. ,,We gaan nog altijd na of bezoekers klachtenvrij zijn. En iedere bezoeker wordt geregistreerd. Onze medewerkers blijven, ook in hun vrije tijd, heel voorzichtig. Ze zijn zich sterk bewust van hun verantwoordelijkheid.” Dat laatste geldt ook voor de Waalboog. ,,We houden elkaar scherp”, zegt Arts. ,,Een vakantie-kracht die zei dat ze naar een studentenfeest was geweest, werd daar direct op aangesproken. Dat soort risico’s kun je niet nemen.’'

Heftige maanden

De organisaties hebben heftige maanden achter de rug. Zo kregen 10 van de 26 locaties van de ZZG Zorggroep te maken met het virus. Hoeveel bewoners er door het virus zijn overleden is niet precies te zeggen, wel dat er niet meer sterfgevallen waren dan in eerdere jaren. Bij de Waalboog-verpleeg-huizen overleden 33 bewoners aan corona. Op een van de zwaar getroffen locaties zat op een gegeven moment driekwart van het personeel ziek of met klachten thuis.