Verscherpte coronamaatregelen in regio Gelderland-Zuid en Brabant: horeca eerder dicht

Premier Mark Rutte zei gisteravond tijdens het coronadebat dat er nóg acht veiligheidsregio's naar de ‘alarmfase zorgelijk’ gaan. Afgelopen vrijdag werden er al strenge maatregelen aangekondigd voor Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. De kroegen moeten daar sinds zondagavond eerder dicht en jongeren krijgen extra coronavoorlichting. De regio’s troffen ook eigen maatregelen. Zo zijn in deze oranje zones groepen van meer dan 50 personen niet toegestaan, met uitzondering van begrafenissen en religieuze bijeenkomsten. Ook moet de horeca eerder sluiten: vanaf 00.00 uur de lichten aan en het geluid uit en om 01:00 uur de deuren dicht.

Regio Arnhem nog niet

Gelderland-Midden wordt nog niet uitgeroepen tot risico-regio. Maar de Arnhemse en Edese regio zit daar niet ver van af, waarschuwt veiligheidsvoorzitter Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem. De besmettingscijfers in Arnhem, Ede en Wageningen lopen op. ,,Het kan snel gaan. De besmettingen in studentenstad Wageningen stuwen onze cijfers op. Ik heb nu te maken met een uitbraak bij een voetbalvereniging in Nijkerk. Alles is nog redelijk overzichtelijk en qua contact- en brononderzoek goed te traceren. Ik denk dat met name de jeugd de sleutel in hand heeft. Wil je geen verder beperkingen dan moeten we de opmars van virus echt gaan stoppen. We zullen scherp moeten zijn. Mocht het gebeuren dan moet je de juiste maatregelen zien te treffen.”

Dat Nijmegen afstevent op een strengere regels is geen verrassing. De Waalstad kampt al twee weken met oplopende besmettingscijfers. de bron daarvan leek vooral te zitten bij studentenkroegen en studentenhuizen waar uitbraken waren, maar inmiddels verspreidt het virus zich ook onder andere groepen inwoners.

Aanscherping

In totaal telt ons land 25 veiligheidsregio’s, waarvan de helft straks dus op oranje komt te staan. Eind deze week wordt naar verwachting meer bekend over de aanscherping, melden de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland. De oplopende besmettingen hebben ‘de volle aandacht'.

,,Het Rijk, de GGD’en, het RIVM en de veiligheidsregio’s beoordelen samen de situatie en stellen risiconiveaus vast. Op dit moment is er overleg tussen genoemde partijen over de inschaling voor de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Wat dat betekent voor mogelijke aanvullende maatregelen en/of handhaving is nu nog niet bekend. Zodra we meer weten, zullen we dat actief communiceren. We verwachten eind deze week meer informatie hierover te kunnen geven.’’

Toename

Het aantal coronabesmettingen in Nederland is inmiddels gestegen tot 100.597, een toename van 2357 ten opzichte van gisteren en een nieuw dagrecord. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 14.000 mensen positief getest op het coronavirus. Ook is het aantal patienten op de intensive care zo hard gestegen, dat de alarmbellen op het coronadashboard van de overheid afgaan.

De premier zei gisteravond ook dat het kabinet weer regelmatiger, waarschijnlijk eens per twee weken, persconferenties wil geven om iedereen bij te praten over het coronavirus.