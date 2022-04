Verwarde man (37) uit Weggeefwinkel gezet, zijn moeder doet haar verhaal: ‘Traumatisch als dit met je kind gebeurt’

Rijden auto’s te hard op de Willemsweg? Dat blijkt niet uit de metingen van de gemeente Nijmegen

NIJMEGEN - Hoe gevaarlijk is de verkeerssituatie op de Willemsweg in Nijmegen? Bewoners klagen over hardrijders en volgens voormalig verkeersofficier van justitie Koos Spee nodigt de weg ook uit om hard te rijden. Maar als je naar de gemeten snelheid kijkt, klopt dat beeld niet, zegt de gemeente Nijmegen.

