Vette hap of veggie? 'Het is een feestje, dan willen mensen ook een hamburger’

Een blaastest om slokdarm­kan­ker op te sporen? Dankzij een Nijmeegse elektroni­sche neus kan dat

11:50 NIJMEGEN - Het voorstadium van slokdarmkanker is op te sporen dankzij een blaastest, zo blijkt uit onderzoek van het Nijmeegse Radboudumc. Dankzij een draagbare elektronische neus kan op grote schaal in een vroegtijdig stadium ontdekt worden of iemand mogelijk slokdarmkanker gaat krijgen.