Vijf jaar cel voor verkrachting 12-jarig meisje in trein naar Nijmegen

Concert Marco Borsato in Nijmegen snel uitverkocht, extra show op 7 mei

11:07 NIJMEGEN - Het concert van Marco Borsato op 6 mei 2018 in De Vereeniging in Nijmegen is vanmorgen in een mum van tijd uitverkocht. Daarom is een extra show van de populaire zanger uit Alkmaar ingelast, op 7 mei, meldt organisator Mojo.