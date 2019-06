Visboer Gertjan Koelewijn na brand: ‘Ik kan alles weggooien’

Visboer Gertjan Koelewijn staat wat later op de ochtend wat mistroostig bij de vitrines vol vis. ,,Ik kan alles weggooien. De vis heeft rookschade: die kun je niet meer verkopen.” Een medewerker van Salvage (eerst hulp ná brand) is inmiddels aangeschoven om Koelewijn bij te staan.

De brand ontstond even voor 9.00 uur. ,,Ik was een bakkie aan het doen en hoorde ineens geknetter. De vlam was in de pan - voor gebakken visjes, ThM - geslagen. De vlammen sloegen meters hoog. Ik heb het vuur zelf weten te blussen, maar de hele tent stond wel vol rook. De brandweer heeft vervolgens geventileerd. Maar de vis heeft rookschade. Dit is in ieder geval een goed doorrookte makreel", kan hij weer een beetje lachen.