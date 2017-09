Vluchteling dankbaar tijdens open dag azc: 'Nederland heeft mijn leven gered'

Alaa Mahdi (39) is een van de asielzoekers die in het asielzoekerscentrum woont. Hij vluchtte twee jaar geleden Irak uit en kwam uiteindelijk naar Nederland. ,,25 dagen heeft het geduurd voor ik hier was. Het vluchten was onder meer per trein, auto en boot en was ontzettend zwaar. Vooral het deel in de boot naar Griekenland was heftig. Onderweg ging de motor kapot, waardoor we er wel twaalf uur langer over deden’’, blikt hij terug op zijn vlucht.



Samen met drie andere Irakezen deelt hij een kamer in het azc. In het dagelijks leven kijkt hij graag naar voetbal of zit hij achter zijn laptop. ,,In Irak was ik beveiligingsbeambte. Heel graag zou ik hier ook een baan vinden. Eerst wil ik mijn Nederlands op orde krijgen. Ik heb drie keer per week twee uur les daarin, maar het is echt een lastige taal. Langzaam gaat het beter gelukkig.’’