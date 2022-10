Herhaal­prik op locatie dichtbij? Het valt niet mee om plekje te vinden, maar er zijn wel wat trucjes

Een afspraak maken voor een herhaalprik tegen corona is momenteel minder makkelijk dan je zou verwachten. In veel gevallen moet je dagen wachten tot er een plaatsje is. De kans dat die in de buurt is van waar je woont is vaak niet groot. De GGD’s zeggen hun best te doen, maar zelf kun je ook wat doen om toch een prik te krijgen op de gewenste locatie.

