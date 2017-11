Voetbalfanaat uit Beek sleept contract binnen bij FOX Sports

Aan het enthousiasme van De Boer, die naast commentator werkt als basisschoolleraar in Heumen, ligt het niet. Sinds zijn zeventiende becommentarieert hij bijna wekelijks de wedstrijden van NEC voor streekomroep RN7, en daarvoor voor N1. Als klein jochie zat dit er al in. ,,Mijn broers werden altijd gek van me als we FIFA speelden. Bij al m'n wedstrijden was ik commentaar aan het geven.’’



Op zijn zestiende mailde hij de NOS, met z'n eigen opgenomen commentaar van een wedstrijd. ,,Ik luisterde altijd naar Langs de Lijn. Ook was ik helemaal weg van de wijze waarop Evert ten Napel op tv verslag deed. Zijn woordkeus is fenomenaal. Ik bedacht me dat ik ook commentator wilde worden’’, zegt De Boer. ,,Wat ik had opgenomen sloeg nergens op, maar op mijn mail kreeg ik wel antwoord. Ik moest eerst eens bij een regionale omroep aankloppen. Dat werd N1.’’