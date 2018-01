Voetballers als Toon (79) uit Beek zijn er steeds meer

,,In veel gevallen gaat het dan wel om mensen die zelf niet actief meer voetballen. Ze zijn er meestal alleen nog lid uit pure clubliefde. Dat ze na zeventig jaar ook nog training geven, is wel echt speciaal’’, zegt KNVB-woordvoerder Ruben van Horssen.

Wandeltempo

,,We stimuleren dat zeker. Het is hartstikke mooi om te zien dat sporten nog steeds een belangrijk onderdeel van het leven is bij mensen die al ouder zijn. Met voetbalvormen als walking football (voetballen op wandeltempo, red.) hopen we dat mensen ook op hun oude dag nog van het voetballen kunnen genieten. Want voetbal is er voor iedereen. Je ziet steeds meer dat je ook aan deze voetbalvorm kunt doen bij clubs.’’