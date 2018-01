Vogelspotters naar Nijmegen voor 'zeldzame' vogel

videoNIJMEGEN - Vogelspotters trekken deze dagen naar Nijmegen om de waterspreeuw te fotograferen. Deze vogel komt niet veel in Nederland voor. Dat is reden voor de fotografen om het dier op de gevoelige plaat vast te leggen.

Het is deze zaterdagmiddag nog vrij rustig. Vier spotters lopen er rond, onder wie Wouter Toonen uit Wijchen. Vorige week was hij hier in de regio bevers spotten. Daar hoorde hij dat er een bijzondere vogel bij het Hollandsch-Duitsch Gemaal aan de Dijkgraaf van Wijckweg zat. ,,Ik ben eigenlijk niet zo'n vogelspotter. Maar wilde toch een kijkje nemen.’’

Toen hij vrijdagmiddag kwam, zaten er rondom het water allemaal fotografen. ,,Er was zelfs een fotograaf uit de buurt van Rotterdam. Hij kwam speciaal voor de spreeuw naar Nijmegen’’, vertelt Toonen. Vandaag ging de Wijchense fotograaf zelf een keer terug om het vogeltje, dat rustig in het water zit, nog eens op de foto te zetten. ,,Ik had het op zaterdagmiddag wel drukker verwacht. Dat kan nog komen. Misschien weten spotters ook wel niet dat de waterspreeuw er zit.’’

Drie plekken

De zwartbuikwaterspreeuw, zoals die voluit heet, is volgens de vogelbescherming op dit moment op drie plaatsen te zien, waaronder dus Nijmegen. Vorig jaar hielde de vogel zich ook al op bij het gemaal. Of het om dezelfde spreeuw gaat, is onduidelijk.

Dat de waterspreeuw hier zit, is volgens de Vogelwerkgroep Nijmegen en Omgeving bijzonder. Sinds 1900 zou de waterspreeuw hier nauwelijks te zien geweest; het aantal is net niet op twee handen te tellen.



Volledig scherm Waterspreeuw. © Wouter Toonen

Volledig scherm Waterspreeuw. © Wouter Toonen

Volledig scherm Waterspreeuw. © Wouter Toonen

Volledig scherm De waterspreeuw blijft rustig zitten. © De Gelderlander