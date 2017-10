Volgens G20-relschopper Ramon L. begint de revolutie in Nijmegen

NIJMEGEN/ HAMBURG - Ramon L. (33) staat donderdag voor de rechter in Duitsland vanwege zijn aandeel in de rellen tijdens de G20-top in Hamburg eerder dit jaar. De Nijmegenaar wordt ervan verdacht flessen naar de politie en auto's te hebben gegooid. Wie is deze Ramon?

,,Ramon is een echte activist’’, zegt Henri. Hij is masterstudent aan de Nijmeegse Radboud Universiteit, en de enige bekende van L. die bereid is iets te zeggen over de 33-jarige Nijmegenaar, op voorwaarde dat niet zijn echte naam in de krant verschijnt.

Henri en Ramon demonstreerden een paar jaar geleden meerdere keren samen tegen onderwijsbezuinigingen op de universiteit, zo zegt de student. ,,Ramon was er altijd als er hier actie gevoerd werd.’’ Henri is verbaasd als hij hoort dat L. sinds 7 juli in de gevangenis in Hamburg zit voor rellen bij de G20. ,,Het is een heel rustige jongen.’’

Systeem

'Ik kan jullie vertellen, daar kan je echt leren over wat arbeid in ons huidige systeem betekent', schrijft Ramon L. in mei vorig jaar in een blog op de site van de Internationale Socialisten. De Nijmegenaar vertelt hoe het was om na een burn-out - toen vijf jaar geleden - in het distributiecentrum van de Kruidvat in Heteren aan het werk te gaan. 'Het gebouw voelt als een grote gevangenis. Het is fysiek en geestdodend werk. Acht uur lang herhaal je hetzelfde patroon, onderbroken door zoemers wanneer je collectief even mag gaan zitten.'



'Onderlinge concurrentie wordt bewust ingezet door ploegbazen die je komen vertellen dat je de normen niet haalt. Na afloop moeten de mensen massaal door de controlepoorten, waar beveiligers je fouilleren of je niks gestolen hebt. Nadat je bent uitgebuit, word je ook nog eens weggezet als dief.' Maar wie is hier nu eigenlijk de dief, vraagt L. zich af. 'Het is de eigenaar van de Kruidvat, de eigenaren van de bedrijven waar jullie werken, ontslagen zijn of nooit worden aangenomen.'

Revolutie

Toch heeft de Nijmegenaar goed nieuws voor de lezer, want 'we zijn niet kansloos'. 'Het systeem is afhankelijker van ons dan andersom. Wij zijn toch degenen die alles bedenken, maken en verspreiden? Laat je geen schuldgevoelens aanpraten. Laat je niet klein krijgen door de repressie van de uitkeringsindustrie.' De 33-jarige rondt zijn blog af met de oproep om 'niet aan de kant te blijven staan, en te gaan werken aan een sterke beweging van onderop'. 'Een andere wereld IS mogelijk. De revolutie begint hier in Nijmegen.'

Ramon L., vegan en fervent hardloper - hij deed meerdere keren mee aan de Zevenheuvelenloop, studeerde geschiedenis aan de Radboud Universiteit en doceerde dat vak tot een paar jaar geleden aan de ROC A12 in Ede. Sinds juli 2014 zit hij zonder baan, al werkt hij eerder dit jaar een paar maanden in een hotel in Frankrijk. Wel is hij al jaren redacteur Van De Socialist, en staat hij te boek als de voorman van de Internationale Socialisten Nijmegen. In die hoedanigheid levert hij de afgelopen drie jaar geregeld bijdragen aan de site en het tijdschrift van Internationale Socialisten.

Advocaat

Ewout van den Berg, hoofdredacteur en landelijk coördinator van de Internationale Socialisten, wil niet veel kwijt over de aanhouding van één van zijn redacteuren. Wel erkent Van den Berg dat de beweging begin juli het vervoer geregeld heeft, waarmee de actievoerders richting Hamburg konden. 'Wij hebben bussen georganiseerd, wij hebben het mogelijk gemaakt dat mensen die kant op konden.'



Ook de Duitse advocate van Ramon L., Verina Speckin, mag van haar cliënt niet met de pers praten. Zelf wil L. via zijn raadsvrouw eveneens geen vragen beantwoorden. ,,Hij is bang dat als hij iets zou zeggen, het niet goed voor hem uit zou kunnen pakken’’, zegt Speckin, doelend op een eventuele straf. ,,Ook vreest hij alles wat zijn ouders over hem zouden moeten lezen.’’ Wat de advocate wel kwijt wil: ze rekent op een celstraf niet langer dan een jaar voor de Nijmegenaar. ,,Maar goed, bij die andere verdachte dacht ik ook dat het een lagere straf zou zijn.’’

Strafmaat

Die andere verdachte is de tweede Nederlander die bij de rellen in Hamburg werd opgepakt. Tegen de 21-jarige Peike S. uit Amsterdam werd eind augustus een jaar en negen maanden cel geëist, maar de rechter veroordeelde hem tot 2 jaar en 7 maanden. Speckin vertegenwoordigt beide mannen: ,,Voor Ramon L. gelden andere aantijgingen. Hij heeft één fles richting een agent gegooid, en twee flessen op een auto.'' Bovendien, zegt de advocate, heeft de Nijmegenaar een vrouwelijke rechter, wat zou kunnen schelen in de strafmaat. Ze herhaalt het nog maar eens: ,,Minder dan een jaar, hoop ik.''

Donderdag staat L. dus terecht, in de rechtbank van Hamburg. Voor de zitting, die om 10:00 uur begint, is zo'n anderhalf uur uitgetrokken.