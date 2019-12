Vondst explosieven: uitstel werk op Nijmeegse Griftdijk

REPORTAGE Hendrick Heuck, een trotse boef die een straatnaam in Nijmegen verdient

15:53 NIJMEGEN - Het wordt tijd voor een straat of plein in Nijmegen, vernoemd naar Hendrick Heuck (1600-1677). De beroemde 17-de eeuwse stadsbewoner werd nooit vernoemd op een straatnaambordje. Het gebrek aan eerbetoon is niet voor niets. Heuck was een boef. En hij was er trots op.