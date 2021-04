Voor Joyce (1960-2021) was elke dag waardevol

Nieuw bord dat steeds op andere plekken opduikt, net zoals het wild dat plots de weg kan oversteken

10 april MOLENHOEK/GROESBEEK - Wie vanuit Molenhoek naar Groesbeek rijdt, komt op de gemeentegrens van Berg en Dal een opvallend verkeersbord tegen. Chauffeurs kunnen er maar beter voorzichtig rijden, want de kans dat ze met een wild dier in aanrijding komen is behoorlijk groot, is de waarschuwing. Alleen al in 2020 ging het veertig keer mis, zo valt te lezen.