Voor Sponsor van de Eeuw is De Goffert zijn thuis: ‘Ik hou van NEC, ik hou van Nijmegen’

Nieuwjaars­re­cep­tie met bekende Nijmegena­ren in Vereeni­ging online te zien

3 januari NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen luidt 2021 maandag 4 januari in met een nieuwjaarsbijeenkomst vanuit de Vereeniging, die op RN7 en via een livestream op social media te zien is.