Voor ‘spookauto’ is volop interesse: ‘Eigenlijk hoort er op iedere oprit zo'n Ford te staan’

NIJMEGEN - Voor buurtbewoners is de oude Ford, die al meer dan een jaar in een parkeergarage in Nijmegen staat, een doorn in het oog. Maar voor liefhebbers van Amerikaanse oldtimers niet. Ze willen deze ‘spookauto’ maar al te graag hebben.

Het is een auto zoals je ’m nog maar zelden ziet, de Ford LTD Squire uit 1972. Een heuse Amerikaanse slee die wel wat roestplekken heeft én ook zijn de banden lek.

Al meer dan een jaar houdt deze ‘sloopauto’, zoals de buurt hem noemt, een plek bezet in een openbare parkeergarage in Nijmegen-Oost. De omwonenden hebben er genoeg van, ook omdat er soms een zwerver in zou slapen.

‘Niet naar de sloop'

Zolang er wegenbelasting wordt betaald, en dat is nog het geval, kan de auto niet worden weggehaald. Maar als die dan ooit toch weg moet, zegt Daisy van Beek uit Nijmegen, ‘dan alsjeblieft niet naar de sloop’. Er zijn volgens haar genoeg gegadigden voor de oldtimer.

,,Ik ben lid van De Amerikaan, een facebookgroep voor mensen die van Amerikaanse oldtimers houden. Er werd in die groep al volop gereageerd op de auto. Laat die Ford maar komen, zeiden ze massaal. En zeg nu zelf: het is toch ook zonde als zo’n auto naar de sloop zou gaan?”

Dukes of Hazzard

Van Beek is samen met haar vriend liefhebber van Amerikaanse oldtimers. ,,Dat begon ooit met The Dukes of Hazzard en die liefde is steeds verder gegroeid. Mijn vriend is nu ook een Amerikaan aan het opknappen.” Als ze die Ford gratis zouden kunnen ophalen uit de parkeergarage, zegt ze, doen ze dat meteen. ,,Maar we zijn niet de enige. Er is veel animo voor zo'n auto.”

‘Spookauto, haha, niks mis mee, mooi dikke ford. Eigenlijk hoort er op elke oprit één te staan’, reageert een ander lid van De Amerikaan.

Eigenaar

Op dit moment blijft het nog bij dromen, want de oldtimer heeft gewoon een eigenaar. Wie? Dat is de grote vraag. Maar er is iemand die de belasting betaalt én ook is de ‘spookauto’ nog tot mei gekeurd.