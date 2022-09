Vooral ouderen komen meteen een coronaprik halen: ‘We hopen dat het ons weer veilig houdt’

Het is deze dinsdag een komen en gaan aan de Nijmeegse Weg door Jonkerbos 10. De GGD Gelderland-Zuid is er begonnen met de nieuwe vaccinatieronde tegen het coronavirus. Het is inmiddels een vertrouwd beeld: verkeersregelaars staan paraat en bij binnenkomst krijgt iedereen een mondkapje. Voor de loketten vormen zich rijen van bescheiden omvang. De eerste dag hebben zo’n twaalfhonderd mensen een prik gekregen. Dit loopt de komende tijd op naar zo’n tweeduizend per dag, is de verwachting.