Voorbijgangers vinden dode otter langs Rijksweg in Beek

,,Dat hij is aangereden tussen de brandweerkazerne en de afslag naar de stuwwal is opmerkelijk. Hemelsbreed is die plek niet ver van het Wylerbergmeer, maar je verwacht niet dat otters een weg oversteken en een route over land nemen. Meestal gaan ze via het water. De plek verbaast ons dus zeer.’’



De otterpopulatie in Nederland is volgens Beekers 'heel langzaam' aan het groeien. Ze zijn nog steeds erg zeldzaam: momenteel leven er 200 tot 250 in ons land. De dood van het jonge mannetje, van naar schatting twee tot drie jaar oud, hakt er in. ,,Het is enorm balen. We weten ook: 'dit hoort erbij'. Naarmate de populatie toeneemt, gebeurt het vaker dat ze verkeersslachtoffer worden. Het is gewoon domme pech. De dood was niet te voorkomen.’’



Een schrale troost is dat het om een mannetje gaat. De jongen van een otter leven de eerste negen maanden bij hun moeder. ,,We weten nu nog niet of deze mannetjesotter ook jongen had. Maar als dat zo zou zijn en het was een vrouwtje, zouden de jongen van hun moeder verstoten zijn. Dat zou een nog pijnlijker verhaal zijn.’’