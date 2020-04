Voormalig eigenaar Eventure: ‘Op vertrouwen kan geen enkele curator beslag leggen’

Tanken of boodschap­pen doen in Duitsland? Mondkapjes zijn er vanaf maandag verplicht

9:27 KLEEF/ KRANENBURG - Wie vanaf maandag wil gaan tanken of boodschappen doen over de grens in Duitsland, moet er rekening mee houden dat daar dan mondkapjes verplicht zijn. Ook in de bus en de trein moeten de passagiers een mondkapje dragen.