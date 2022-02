Voormalig NEC-trainer Gesthuizen is de wanhoop voorbij: ‘Ik stond in tranen voor de spelers’

,,Ik weet nog goed dat we bij NEC een workshop over stress hadden”, zegt voetbalcoach François Gesthuizen voordat hij een slok van zijn koffie neemt. ,,Het was een sessie voor jeugdtrainers, om spelers te helpen en voortijdig symptomen te herkennen. Maar ik betrok alles van die bijeenkomst op mezelf. Toen kwam ik erachter dat ik diep in de put zat. Dat ik die tips nodig had voor mezelf.”

Het was de herfst van 2020. Gesthuizen lag op dat moment in scheiding en was een paar maanden eerder door NEC als trainer teruggezet van de hoofdmacht naar de jeugd. ,,De grond onder mijn voeten was weggeslagen”, stelt de Millingenaar. ,,Ik zat na 27 jaar in een scheiding waarvoor ik niet had gekozen. Ik was mijn baan kwijt en wist niet of ik kon blijven wonen in ons huis. Ik heb gewanhoopt en zat vol met vragen.”