Voormalig varkensboer sloopt stallen, vier bouwkavels te koop in Millingen

Bouwdorpen zijn terug van weggeweest, maar niet in iedere wijk

NIJMEGEN - Hutten bouwen en lekker spelen. Bouwdorpen in de laatste week van de zomervakantie zijn een geheide hit bij de kinderen. Door coronaperikelen lagen ze in de meeste Nijmeegse wijken stil. Inmiddels zijn er veel terug of er is een kleinere jeugdactiviteit. Voldoende vrijwilligers vinden en vasthouden is nu de uitdaging.

22 augustus