Voornemen sluiting speelveld De Buut voorlopig niet teruggedraaid

Dat kan zomaar veranderen: de gemeente heeft inmiddels de school en omwonenden die klagen over geluidsoverlast van sportende kinderen op het veldje benaderd om met elkaar in gesprek te gaan. Op die manier hoopt de wethouder dat de partijen nader tot elkaar komen. ,,De eerste signalen zijn positief. Ik verwacht op heel korte termijn gesprekken te kunnen voeren.” Onlangs werd bekend dat het speelveld van de De Buut, dat al veertig jaar in gebruik is, eind deze maand ontmanteld moet worden wegens geluidsoverlast . Meerdere bewoners van een in 2016 opgeleverd appartementencomplex ervaren overlast van hockeyende en voetballende kinderen. Uit metingen bleek dat de geluidsnormen werden overschreden. Werkt De Buut niet mee, dan moet de school een dwangsom van 10.000 euro betalen.

We hebben het hier over een sportveld­je dat we gaan sluiten, niet om een autoslope­rij of een energiecen­tra­le.

Andere speelvelden

Gemeenteraadsleden Petra Molenaar (SP) en Nick de Graaf (VVD) wilden opheldering van Vergunst.



,,We hebben het hier over een sportveldje dat we gaan sluiten, niet om een autosloperij of een energiecentrale”, constateerde De Graaf, die in de bres sprong voor de leerlingen van De Buut. Hij twijfelt of ontmanteling van het sportveldje enig effect heeft. ,,Als ze de goaltjes weghalen, kunnen kinderen met schooltassen doelpalen maken en alsnog voetballen. Wil de gemeente dan ook handhaven?”



Ook maakt hij zich zorgen over andere speelvelden in de stad. ,,Ik kan zo twee veldjes bij scholen in Bottendaal en de Hazenkamp opnoemen die ook midden in woonwijken liggen. Lopen die nu ook gevaar, als omwonenden gaan klagen?”



Wethouder Vergunst stelde daar nu niets mee te kunnen: ,,Maar als mensen zich bij ons melden, zullen we daar een antwoord op moeten vinden.”