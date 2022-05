Vredesduiven met brandnetelsoep: grote toeloop bij Kinderbevrijdingsfestival in de Lindenberg

De Lindenberg zit vol creatieve workshops. Zoals ‘Koken met tulpenbollen’, bij gebrek aan bloembollen op het laatste moment veranderd in ‘Koken met brandnetels’. Improviseren voor de organisatie, net als in de oorlog. Meurs: ,,Onze insteek was: duidelijk maken dat er in de oorlog weinig te eten was en dat mensen het moesten doen met wat er wél was. Zoals bloembollen of brandnetels.”