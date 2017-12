Vredessoep van Silvia gekozen als ‘Nijmeegs soepie’

video Vuurwerkverkoop van start: massaal inslaan in Nijmegen én Duitsland

28 december NIJMEGEN/ WYLER - Oud en Nieuw staat voor de deur en dus staan de Nederlanders weer in de rij voor vuurwerk. In eigen land, maar in toenemende mate ook bij onze Oosterburen. Net over de grens is zeker driekwart van de klandizie Nederlands.