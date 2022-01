Vrees voor hossende groepen tijdens carnaval, zo snel mogelijk duidelijkheid door speciale corona-afspraken

Kleine huizen in Ooij zijn helemaal geen seniorenwo­ning, iedereen mag er in

OOIJ - De kleine huizen in Ooij, die door vrijwel iedereen als seniorenwoning worden gezien, zijn dat helemaal niet. Iedereen mag er in trekken. Zo reageert woningcorporatie Oosterpoort op de consternatie die is ontstaan in het dorp, nadat zo’n type woning in de Beatrixstraat werd toegewezen aan een jonge moeder met baby.

27 januari