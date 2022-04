Vrijheidsvuur gaat de grens over: estafette van Nijmegen naar Kleef

De route gaat ’s middags vanaf het Bevrijdingsfestival in het Valkhofpark via de Groesbeekseweg en Nijmeegsebaan naar Groesbeek. Via het traject van de oude spoorlijn naar Kleef gaan de hardlopers naar de grens, waar een Duits-Nederlandse ploeg klaarstaat om de fakkel over te nemen. In het Koekoekshuis in Kleef zal de burgemeester van Kleef daarna het ‘Freiheitsfeuer’ ontsteken.

Bijzondere samenwerking

De doorgeven van het Bevrijdingsvuur naar Duitsland is onderdeel van een bijzondere samenwerking tussen het Stedelijk 4 en 5 Mei Comité in Nijmegen en het Honorair Consulaat van Nederland in Kleef, bij de Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei.

Tijdens de kranslegging met Dodenherdenking op het Trajanusplein in Nijmegen is burgemeester Wolfgang Gebing van Kleef te gast. Samen met de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls bezoekt hij daarna ook het Herdenkingsconcert in concertgebouw De Vereeniging. Op 5 mei zijn beide burgemeesters in Kleef aanwezig als het Freiheitsfeuer rond 18.00 uur daar zal arriveren.

Herdenking 75 jaar

De plannen om de estafette uit te breiden naar Kleef bestaan al langer. Eigenlijk was het de bedoeling dit al in 2020 te doen, omdat het toen 75 jaar geleden was dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Maar wegens de coronapandemie konden er geen grote herdenkingsactiviteiten plaatsvinden, waardoor het plan voor het Vrijheidsvuur werd uitgesteld.

Het Bevrijdingsvuur van Wageningen wordt in de nacht van 5 mei door zo’n 1500 hardlopers naar zeker tachtig gemeenten verspreid over het land gebracht. De Nijmeegse inbreng komt van lopers van hardloopverenigingen, de Nijmeegse Studenten Survivalvereniging FEL, enkele militairen en medewerkers van de HAN en het Radboudumc.