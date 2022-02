Vrouw belt ex 10.000 keer en spreekt schietgeluiden in op voicemail: ‘Hoopte dat we vrienden konden blijven’

Maandagmorgen, bij de politierechter in Arnhem, snapt de Nijmeegse er nog steeds niets van. Ze moet voorkomen wegens stalking, smaad en bedreiging. Want nadat de korte, maar - in ieder geval in optiek van de vrouw - intense relatie in het voorjaar van 2021 uitgaat, slaan bij haar de stoppen door.