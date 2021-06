Vrouw in billen geknepen, dader fietst snel weg

Column Marcel Rözer ‘Ach Rözer, romanticus en fantast, wees toch eens realis­tisch’, hoor ik de wethouder roepen

29 mei Hij is óm! Wethouder Vergunst stemde deze week in met een stadspeiling over Veur Lent. Óns eiland. Hij kon niet anders, maar waarschuwde ook al maar vast dat we in de peiling kunnen kiezen uit een aantal ‘haalbare plannen’. Haha, uit hoge of lage hoogbouw dus. Ik voorspel dat de optie ‘het eiland groen en verder niet bebouwd’ er niet bij zit.