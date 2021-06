Waalkade-blokkade: twintig overtreders op de bon voor negeren inrijverbod

Niet alle buren van wereldbe­roemd speelveld De Buut balen: ‘Ik sta vanaf het balkon enorm te genieten van de spelende kinderen’

9:17 NIJMEGEN – Ze staat soms met een ongemakkelijk gevoel op haar eigen balkon. Denken ze daar beneden, op de basisschool, dat zij een van de buren is die last heeft van de spelende kinderen op het plein? ,,Soms zou ik willen dat je aan onze balkons kon zien wie er wel of geen moeite mee heeft.’’