Waalkade verder op slot in strijd tegen overlast: ‘Na anderhalf jaar terreur van hangjeugd is nu de rust wedergekeerd’

Waalkade-blokkade: twintig overtre­ders op de bon voor negeren inrijver­bod

11 juni NIJMEGEN - Zo'n twintig automobilisten zijn de voorbije week beboet omdat ze tóch over de Nijmeegse Waalkade reden. Die is sinds afgelopen zaterdag officieel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Daarmee hoopt het stadsbestuur geluidsoverlast in met name het westelijk deel van het kadegebied te bestrijden.