‘Waar is mijn auto?!’: gemeente sleept achtergebleven wagens weg voor Vierdaagse

De Zeelt gaat loodvrij vissen: met dank van de vogels

MILLINGEN - Hengelsportvereniging De Zeelt uit Millingen aan de Rijn gaat loodvrij. Dat is beter voor het milieu en de natuur, de vogels zijn er blij mee. Er zijn goede alternatieven voorhanden én er komen Europese regels aan die met lood vissen verbieden. Een logische stap dus, al was het voor het bestuur wel even spannend.

13 juli