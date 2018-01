Waar zijn de inbreker en de overvaller gebleven?

Waar zijn de inbrekers, overvallers en straatrovers gebleven? Zo vragen ze zich af bij politie en het openbaar ministerie. Hebben ze de misdaad afgezworen? Zijn ze met pensioen? Of is er iets anders aan de hand.



Is er sprake van een verschuiving. Zitten misdadigers tegenwoordig achter hun computer. De politie durft er nog geen keiharde uitspraken over te doen. Tijd om tevreden achterover te gaan leunen is er niet, beseft de politiechef. Dros wijst naar de criminaliteit op het wereldwijde web. ,,Daar gebeurt heel veel, meer dan me lief is en waarschijnlijk ook meer dan wij weten. Ik ben daar echt nieuwsgierig naar. We zijn een organisatie die in staat is gebleken om de traditionele criminaliteit aan te pakken, maar nu zullen we ons moeten bewijzen op cybergebied.’’