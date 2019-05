Waarom doodde Hans P. zijn eigen moeder?

Een stevig postuur, lange baard, gemillimeterd haar. Bij binnenkomst in de rechtszaal is meteen duidelijk: dit is een beer van een vent. Maar ook eentje die doodnerveus is, zo blijkt. Met trillende handen hoort P. de officier van justitie aan, die vertelt waarvan hij wordt verdacht: doodslag, mogelijk met voorbedachte rade. Dinsdagmiddag 5 februari zou hij in een anoniem flatje aan de Zonstraat, gelegen in de Nijmeegse wijk Heseveld, met een mes zijn eigen moeder hebben doodgestoken. Hard, in de borst. En nadat P. had gestoken, duwde hij het mes nog eens verder in het lichaam. Het slachtoffer was op slag overleden. P. belde na de daad zelf de politie, die hem in de flat - waar hij samen met zijn moeder woonde - kon aanhouden. Sindsdien zit hij in voorarrest.