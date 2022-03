Wandelen met de burgemeester: ijs gebroken tussen bewoners Nederasselt en Joerie Minses

Nijmeegse kwam onverwacht tbs’er tegen die haar broers misbruikte: ‘Ik dacht: wat ga ik doen? Iets pakken om hem wat aan te doen?

NIJMEGEN - Het was 23 jaar stil. De man die haar broers gruwelijk misbruikte toen ze nog klein waren en zich later aan nog meer kinderen vergreep, zat veilig opgeborgen in een tbs-kliniek. Maar toen zag ze hem anderhalf jaar geleden zomaar op straat, in haar eigen wijk.

18 maart