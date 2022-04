Wandelgemeente Berg en Dal: elk dorp zijn eigen ommetje

Elk dorp van de gemeente Berg en Dal heeft zijn eigen ommetje, nu Leuth ook een wandelroute heeft geopend. Het parcours van 6,5 kilometer start op het Kerkplein en loopt via de Zeelandsestraat over voornamelijk onverharde wegen in de landerijen rond het dorp.

Met de route in Leuth komt het aantal dorpsommetjes in de gemeente op vijftien, terwijl Berg en Dal slechts twaalf dorpen telt. Vanuit sommige kernen, zoals Groesbeek en Millingen, vertrekken meerdere routes. Berg en Dal geeft daarmee extra glans aan de titel Wandelgemeente van het Jaar, die de gemeente in 2020 droeg.

De ommetjes in de diverse dorpen worden zoveel mogelijk door de inwoners zelf samengesteld. De route loopt langs interessante cultuurhistorische plekken, die ook beschreven staan in routebeschrijvingen die als folder en online beschikbaar zijn op de website wandelen inbergendal.nl en de website van Via Natura (via-natura.nl). Dat is de organisatie die de totstandkoming van de dorpsommetjes begeleidt. Ook de gemeente is bij het project betrokken.

Pruisisch Leuth

De route van Dorpsommetje Leuth is beschreven door de plaatselijke heemkundige Jan van Eck. Hij beschrijft hoe Leuth tot 1817 behoorde tot het Pruisische Rijk. Het dorp is dus pas ruim tweehonderd jaar Nederlands. Een groot deel van het traject volgt de huidige grens, die wordt gevormd door het water De Grote Wetering.

Het is een restant van het Leuther Meer dat hier ooit lag. Zelfs in de Romeinse tijd was er al een nederzetting, getuige enkele archeologische vondsten rond de kerk. Andere bekende bezienswaardigheden zijn de terpboerderijen De Pol en Plezenburg. Deze herinneren aan de tijd dat de polder nog regelmatig te maken had met overstromingen.

Minder sportieve wandelaars kunnen de route van 6,5 kilometer op twee plekken inkorten.