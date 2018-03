Wasstraat voor je mobieltje op het 'Sleepwetfestival'

Woensdag mag Nederland voor of tegen de wet stemmen. Maar of de uitslag werkelijk iets teweeg brengt, is de vraag.

Ook voor Bart Rovers, een van de enkele honderden bezoekers aan het festival. ,,Ik ben er tegen, maar pas bij een opkomst van 30 procent is het referendum rechtsgeldig en dan nog is het niet meer dan een signaal aan het parlement. Meer dan raadgevend is het niet. Tot november woonde ik in Amsterdam en daar stemden bij een referendum over de Noord-Zuidlijn tweederde van de bewoners tegen de nieuwe Metrolijn. Toch ging de bouw gewoon door. Ik noem het fopspeendemocratie.’’