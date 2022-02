Wat doen we in Gelderland met de teruggekeerde wolf?

Achter de bosjes, daar ligt de wolf. Althans, die lag er een tijdje geleden toen hij vanuit Duitsland en Polen hongerig de grens overstak en enige tijd verbleef in de omgeving van Nijmegen. Het lijkt zo goed als zeker dat de bedreigde diersoort vaker voor onrustige nachten bij veehouders in de regio gaat zorgen. Zo zijn twee vorige week doodgebeten schapen in de buurt van Mook mogelijk opnieuw het werk van een wolf. Hoe kan een boer zich tegen deze invasie beschermen?



Schapenhouder Wilbert Verriet uit Persingen vindt het een lastige kwestie. ,,Op sommige plekken is het hartstikke mooi dat de wolf terug is. Maar ik wil ook de vraag stellen of we er zo blij mee moeten zijn in andere gebieden.”



Als leefgebied is de Ooijpolder bijvoorbeeld door de matige beschutting sowieso ongeschikt. Wolven die vanuit het Duitse Reichswald hier belanden, lopen ook in een fuik: vanwege de stad en de rivier kunnen de roofdieren niet verder en keren ze om. Dat betekent nóg een keer ellende voor boeren, die tijdelijk stroomnetten plaatsen om de wolf te weren.