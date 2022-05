Wat heeft die veiling de Stevenskerk opgeleverd? Misschien geen grote bedragen. ‘Maar sommige mensen stonden echt te glunderen’

Enkele tientallen mensen kwamen in de loop van de zaterdag op de veiling af , onder wie bekende Nijmegenaren als leraar, ondernemer en muzikant Hubert Hendriks en ondernemer Hennie Linders (ook wel bekend als Henniesee). Er werden onder meer kerkbanken uit de Stevenskerk, gehaakte tekeningen met de Stevenskerk erop en een NEC-shirt verkocht. Het ging om spullen zonder historische waarde. Zo zijn vierhonderd tegels – 50 bij 50 centimeter en een goede 15 kilo per stuk – pas na de oorlog in de Noorderkapel neergelegd. Hendriks kocht onder meer platen en een stoel gemaakt van violen. ,,Eigenlijk hebben we alles verkocht”, zegt Wijgers.

‘Goeie sfeer’

De Stevenskerk is bezig met de renovatie en verduurzaming van de Noorder- en Zuiderkapel. Daar is geld voor nodig, en er moet ruimte gemaakt worden. Hoeveel geld de veiling heeft opgebracht is nog niet bekend, zegt Wijgers, maar ze schat dat het om een bedrag tussen de 2000 en 3000 euro gaat. De reacties van mensen zijn voor haar pure winst.



,,Er was een goede sfeer. Sommige mensen stonden echt te glunderen toen ze iets kochten. Op zulke momenten merk je: deze kerk is echt van de stad, van de inwoners.”